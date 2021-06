Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Hafturteile gegen zwei Mitglieder der rechtsextremen Gruppe "Revolution Chemnitz" höchstrichterlich bestätigt. Das Oberlandesgericht Dresden habe bei seiner Entscheidung keine Rechtsfehler begangen, teilte der BGH am Montag in Karlsruhe mit. Die Männer sind der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig. (Az. 3 StR 418/20)

Damit hat der Bundesgerichtshof (BGH) einen Schlussstrich unter das Verfahren gegen die rechtsextreme Terror-Vereinigung "Revolution Chemnitz" gezogen. Wie der BGH in Karlsruhe am Montag mitteilte, hat der 3. Strafsenat die Revisionen von zwei der Angeklagten verworfen. Nachdem zuvor weitere Angeklagte sowie der Generalbundesanwalt ihre Revisionen zurückgenommen hatten, sei das Verfahren damit rechtskräftig abgeschlossen (Az.: 3 StR 418/20).

In Dresden waren im März 2020 insgesamt acht Angeklagte zu Haftstrafen zwischen zwei Jahren und drei Monaten bis fünfeinhalb Jahren verurteilt worden, darunter auch der Gründer von "Revolution Chemnitz". Das Oberlandesgericht sah es als erwiesen an, dass sich die Angeklagten in einer Chatgruppe verabredet hatten, um Straftaten zu begehen und sich Schusswaffen zu beschaffen. Sie hätten Anschläge geplant, um "bürgerkriegsähnliche Zustände" und den Umsturz des demokratischen Systems in der Bundesrepublik herbeizuführen. Fünf der Männer wurden zudem wegen schweren Landfriedensbruchs verurteilt und einer wegen Körperverletzung.