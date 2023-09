Seit fünf Jahren gibt es den "vorverlegten" Weihnachtsmarkt in Burgstädt. Veranstalter ist Jürgen Hoffmann. Der Apotheker nennt für seinen als "Satire" bezeichneten Markt zwei durchaus ernsthafte Gründe.

Second Hand: Der Weihnachtsbaum von Jürgen Hoffmann hat die einjährige Lagerung in der Garage schadlos überstanden. Respekt! Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

"Einerseits sind wir ja schon spät dran. Im Supermarkt gibt es schon seit Wochen Stollen und Lebkuchen." Insofern sei sein Markt eine Reaktion auf den Konsum-Wahnsinn. "Anderseits reagieren wir auch auf den Klimawandel." Er stellt sich neben seinen komplett braun benadelten Weihnachtsbaum. "Bald wird es zu Weihnachten auch so warm sein wie heute."

Doch Ernst beiseite. Am Sonnabend folgt eine Unterhaltungseinlage der nächsten. Beim Stollenanschnitt wird eine "Stollen-Majestät" gewählt. Kurz zuvor - der wahre Erzgebirge möge es verzeihen - wird die "Bieramide" angeschoben.

Der Erbauer der "Bieramide" ist beim diesjährigen Anschieben selbstverständlich dabei. "Wir haben mit Jürgen Hoffmann in einer lockeren Runde zusammengesessen und überlegt, was wir noch so machen können zu unserem Weihnachtsmarkt", erzählt Udo Schaupner.