In Zukunft kommen die Busse des Unternehmens Flixbus in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof am Terminal Dresdner Straße an. Der erste Fernbus hielt in der Nacht zu Mittwoch 1:15 Uhr aus Prag in Chemnitz, um nach kurzem Aufenthalt nach Amsterdam weiterzufahren. Momentan steuern bis zu 18 Busse aus ganz Europa täglich das neue Terminal an.