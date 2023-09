Die Bundespolizei hat in Chemnitz einen betrunkenen Busfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Fahrgast des Schienenersatzverkehrs aus Siegmar hatte sich bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass der Fahrer Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit fahren würde.

Eine Streife der Bundespolizei habe den Bus an einer Haltestelle am Bahnhof abgefangen, hieß es. Der Busfahrer habe nach Alkohol gerochen, ein Test habe 1,5 Promille ergeben. Zudem stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der 51-Jährige auch keinen Personenbeförderungsschein besitzt. Warum er dennoch als Busfahrer angeheuert wurde, werde derzeit noch geprüft. Verletzt wurde bei der Fahrt niemand, so die Polizei.