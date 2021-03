Der Chemnitzer Stadtrat befasst sich in seiner Sitzung am 17. März mit dem Nahverkehrsplan der Stadt bis 2025. Der Plan zur Entwicklung des ÖPNV ist Bestandteil des Nahverkehrsplans des Zweckverbandes VMS, in dem sich die Landkreise Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Zwickau sowie die Städte Chemnitz und Zwickau zusammengeschlossen haben.