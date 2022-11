Ein Carillon (auch Turmglockenspiel oder Konzertglockenspiel genannt), hat im Vergleich zum Kirchengeläut mindestens 23 Bronzeglocken mit zwei Oktaven in chromatischer Reihenfolge.



Die Glocken sind mit einer Handspieleinrichtung - dem Stocktisch - verbunden. Über Drähte sind die Stocktasten mit den Klöppeln der Glocken verbunden. Die Glocken selbst werden nicht bewegt, lediglich die Klöppel werden über das Drahtsystem an die Glocken herangeführt.



Die ersten Carillons wurden im 17. Jahrhundert in Belgien, den Niederlanden und Nordfrankreich gebaut. In Deutschland gibt es heute etwa 50 von ihnen. Die Anzahl der Glocken und das Gesamtgewicht der Glocken können sehr unterschiedlich sein. Das leichteste Glockenspiel Deutschlands in Altenburg (Thüringen) besitzt 24 Glocken und wiegt etwa 300 Kilogramm. Das Glockenspiel in Halle/Saale hingegen besitzt 76 Glocken und wiegt 5,5 Tonnen. Das Carillon in Chemnitz bringt es mit seinen 48 Glocken auf ein Gewicht von 5.200 Kilogramm.