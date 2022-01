Der Chemnitzer Verein "Küchwaldbühne" sucht für seine nächste Inszenierung Darstellerinnen und Darsteller. Für die Aufführung "Die Konferenz der Tiere", ein Schauspiel nach dem Buch von Erich Kästner, werden Frauen, Männer und Kinder gesucht. Das Casting ist am 29. und 30. Januar jeweils 11 bis 17 Uhr in der Turnhalle des VbFA Chemnitz, Chemnitztalstraße 66a. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Die Proben für das Schauspiel mit Musik sollen am 6. März beginnen. Die Premiere wird am 10. September auf der Küchwaldbühne sein.