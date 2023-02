Talentsuche Hunderte Menschen bei Ufa-Casting in Chemnitz

Bis kurz vor 14 Uhr ist im Einkaufszentrum Sachsenallee Chemnitz an diesem Sonnabend alles wie immer. Menschen bummeln gemütlich durch die Gänge, gehen ihren Besorgungen nach. Bis plötzlich die ersten aufgeregten, oft jungen, Menschen vor dem Stand der Ufa Talentbase stehenbleiben. Auch Passanten sind neugierig und gesellen sich dazu. An der Anmeldung bildet sich eine Schlange.

Selbst in einem Film oder einer Serie mitspielen, vielleicht ein bisschen berühmt werden - davon träumen offenbar auch viele Menschen in und um Chemnitz. Warum auch nicht, mit Matthias Schweighöfer und Teresa Weißbach kommen berühmte Vorbilder ja schließlich aus der Region. An der Anmeldung zur Castingshow bildete sich am Sonnabend eine lange Schlange. Bildrechte: Sarah Hofmann

Dann Musik, es geht los. Otto Nitschke ergreift das Mikro. In sichtbar routinierter Showmaster-Manier ergreift er das Mikro. Er erklärt das Prozedere der kommenden Stunden: alle sind eingeladen, egal ob Jung oder Alt, Frauen oder Männer. Wer will, kann sein Können vor der Kamera zeigen. Entweder schauspielerisch oder mit Musik. Wer das nicht möchte, aber dennoch ins Fernsehen will, kann sich auch fotografieren lassen und eine digitale Setcard erstellen.

Caster und Moderator Otto Nitschke richtet Keyvon Musienko das Mikrofon für dessen Auftritt ein. Bildrechte: Sarah Hofmann

Schüler aus Chemnitz macht den Anfang

Keyvon Musienko will es wissen. Er tritt als erster vor die Kamera. Der 19-Jährige ist Schüler am Chemnitzer Wirtschaftsgymnasium. Bühnenerfahrung konnte er unter anderem im Haus Arthur, einem Schauspielcamp und auch in einer Schulaufführung sammeln. "In schlechten Zeiten kann ein guter Film, ein guter Schauspieler weiterhelfen", sagt der Chemnitzer und ein solcher wolle er sein. Dass dafür, wie ihm Moderator Otto Nitschke bescheinigt, durchaus Talent vorhanden ist, stellt er in einem kurzen improvisierten Dialog mit dem Moderator unter Beweis. Applaus.

Keyvon Musienko aus Chemnitz zeigt sich erleichtert nach seinem Auftritt. Bildrechte: Sarah Hofmann

"Ich war gestern schon einmal hier, bin aber nicht mehr drangekommen", sagt der Schüler nach seinem Auftritt. "Seitdem hatte ich das im Kopf. Nun fühle ich mich befreit." Er hoffe darauf, ausgewählt zu werden. Er würde nämlich, wie er sagt, "wirklich gerne in einem Film mitspielen", sich ausprobieren.

Mutter und Tochter gehen gemeinsam zum Casting

Erfahrungen vor der Kamera hat Mandy Kunz schon sammeln können. Wie sie erzählt, ist sie schon in einigen Castingportalen gelistet und hatte in den vergangenen Jahren mehrere Sprechrollen in Serien. Darunter, wie sie aufzählt: "Klinik am Südring" und "Auf Streife". "Nun will ich mal sehen, wie weit ich beim Casting komme und habe auch meine Tochter dabei, uns gibt es heute im Doppelpack", sagt Mandy Kunz, die mit Tochter Sasha für das Casting aus Stollberg anreiste.

Mandy Kunz und ihre Tochter Sasha aus Stollberg, nehmen gemeinsam am Casting in Chemnitz teil. Bildrechte: Sarah Hofmann

Castingteam arbeitet routiniert, gibt aber keine Auskunft über Erfolgschancen

Das Team dern Ufa-Talentbase arbeitet routiniert, erklärt immer wieder die Regeln, nimmt den Teilnehmenden sensibel und schlagfertig die Anspannung. Die Routine haben sie sich hart erarbeitet. "Von Januar bis Ende November touren wir duch 70 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz und führen Castings durch", erklärt Marcel Nitschke vom Castingteam der Filmproduktionsfirma Ufa.

Marcel Nitschke tourt mit seinem Team, inklusive Vater Otto, durch den deutschsprachigen Raum, auf der Suche nach Talenten. Bildrechte: Sarah Hofmann

Ufa-Talentbase castet, wie er sagt, nicht nur Talente, sondern sammelt sie in einer Online-Datenbank, aus der sich Film- und Fernsehproduktionen bedienen. Am Freitag habe man etwa 150 Menschen eine solche Setcard erstellt, für den Sonnabend rechnet er mit 300 Teilnehmenden. "Die digitale Setcard können die Menschen dann auch selbst pflegen, ihre Daten verwalten und neue Bilder hochladen", sagt er. Wie hoch die Erfolgschancen stehen, tatsächlich für einen Film ausgesucht zu werden, kann der Caster nicht sagen: "Manche werden erst nach einigen Jahren ausgewählt, andere gleich. Da können wir keinen Überblick behalten."

Studentin kommt mit Vorerfahrung und zeigt Spiel- und Gesangstalent

Ein kleiner Höhepunkt des Nachmittags istr der Auftritt von Melanie Falke. Nach einer Schauspielszene, in der sie sich im Wortgefecht mit dem Moderatior schlagfertig und publikumsaffin zeigt, greift sie nach dem Applaus erneut zum Mikro und singt aus dem Stegreif einen Song aus Disneys "Die Schöne und das Biest" und, da sie schon einmal da ist, gleich noch zwei weitere.

Melanie Falke schmettert spontan a capella einen Disney-Song in die Sachsenallee. Bildrechte: Sarah Hofmann

Das Publikum zeigt sich von dem Auftritt, der am Ende fast 30 Minuten dauert, begeistert. Otto Nitschke spart ebenfalls nicht mit Lob, rät der Studentin aber auch, das Vibrato ihrer Stimme sparsamer einzusetzen, damit es besser zur Geltung komme.

Modeln, Singen, Schauspielern: Melanie Falke aus Chemnitz treibt es auf die Bühne und vor die Kamera. Bildrechte: Sarah Hofmann

Dass die Stimme von Melanie Falke durch die in Chemnitz bekannte Talentschmiede "Studio W.M" geschult wurde, macht die Chemnitzerin im Gespräch mit MDR SACHSEN deutlich. Auch, dass sie ihre Zukunft auf der Bühne sieht. "Ich habe früher gemodelt, also Fotoshootings und Laufstegaufträge gehabt, ich will aber mehr. Gerne würde ich auch einen Beruf, der etwas mit Bühne zu tun hat, ausüben", sagt sie.

Mehr als 100 Zuschauer zeigen sich während der Castingshow begeistert von Melanie Falkes prägnanter Singstimme. Bildrechte: Sarah Hofmann