Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr in Chemnitz am Donnerstagabend gerufen worden. Zunächst war eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Humboldstraße per Notruf bekanntgeworden, wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte. Als die Feuerwehr eintraf, war jedoch kein Brand auszumachen. Allerdings wurde in der betroffenen Wohnung ein verletzter Mann gefunden.