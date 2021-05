Auch biografische Besonderheiten wurden bei der Bewertung berücksichtigt: Roßner ist erst mit Anfang 30 in die Pflege gewechselt und hat zuvor als Rechtsanwaltsfachangestellter gearbeitet. Zunächst qualifizierte er sich als Pflegehelfer, danach ließ er sich berufsbegleitend zur Pflegefachkraft ausbilden. Er arbeitet in einem Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt in Chemnitz.

Roßner ein Vorbild für andere, hieß es. Der Preis "Pfleger/Pflegerin des Jahres" wurde dieses Jahr zum fünften Mal vergeben. Neben Roßners dritten Platz gibt es zwei erste Preise. Sie gingen an Marie Sohn und Philipp Wiemann, die eine geriatrische Spezialstation in einem Krankenhaus in Berlin-Mitte leiten. Der Preis für die "Hebamme des Jahres" ging nach Niedersachsen an Alina Kremer aus Papenburg.