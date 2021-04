Im Chemnitzer Stadtteil Altendorf ist eine Frau am Dienstag nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Polizei teilte mit, die 39-Jährige sei von Polizeibeamten mit lebensbedrohlichen Verletzungen am Boden liegend gefunden worden. Herbeigerufene Rettungskräfte hätten umgehend die medizinische Versorgung der Verletzten übernommen. Die Frau kam in ein Krankenhaus, wo eine Not-OP notwendig wurde.

Frau rief Polizei um Hilfe

Laut Ermittlern hatte die Frau zuvor bei der Polizei angerufen, weil ein junger Mann mit Gewalt versuchte, in die Wohnung der Frau in der Ernst-Heilmann-Straße einzudringen. Als Beamte das Mehrfamilienhaus kurz nach dem Notruf betraten, seien sie im Hausflur auf den zuvor beschriebenen 18-Jährigen getroffen, der leicht verletzt war. Danach hätten sie die schwer verletzte Frau in ihrer Wohnung gefunden.



Der 18-Jährige wurde den Angaben zufolge vorläufig festgenommen und ebenfalls in einem Krankenhaus versorgt.

Junger Mann soll Haftrichter vorgeführt werden

Derzeit geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der 18-Jährige gewaltsam in die Wohnung der Frau eingedrungen ist. In der Wohnung kam Reizgas zum Einsatz. "Anschließend hat der 18-Jährige offenbar mit einem Stichwerkzeug der Mieterin die lebensbedrohlichen Verletzungen zugefügt", so die Polizei.

Die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes dauern an. Der 18-Jährige soll noch am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Chemnitz vorgeführt werden.

Quelle: MDR/lam