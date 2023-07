Von Choreografin Nikeata Thompson entdeckt

Doch wie ist der gebürtige Rumäne, der in Italien aufgewachsen ist und inzwischen seit sechs Jahren in Chemnitz lebt, überhaupt an diesen Traumjob bei Cro gekommen? In den sozialen Medien wurde er von der berühmten Tänzerin und Choreografin Nikeata Thompson entdeckt. "Sie hat dann ein Auge auf mich gehabt und mich in ihre Agentur geholt", sagt Cio. "Ich durfte zum Beispiel letztes Jahr bei 'The Voice of Germany' als Tänzer mitmachen und dieses Jahr wurde ich für die Sendung als Choreograf angefragt." Damit habe er sich in der Branche einen Namen gemacht. "Von außen scheint es sehr einfach zu sein, aber ich habe hart dafür gearbeitet und sehr gelernt und trainiert", erzählt der 24-Jährige. Oft ging es nach einem Arbeitstag noch stundenlang zum Training.

Ich hatte Tage, wo ich nach acht Stunden Arbeit noch sechs Stunden Training hatte. Sebastian Cio Choreograf und Tänzer

Seinen Tanzstil kann Cio nicht in eine Stilrichtung einordnen. Der ausgebildete Tanzlehrer mischt gern alle Ausdrucksmöglichkeiten, vor allem von Tanzstilen, die von der Straße kommen oder im Club entstanden sind. Mit dabei sind unter anderem Einflüsse aus Hiphop, Salsa, Contemporary, House, Locking und Popping. "Popping ist dieser Tanz, den viele Leute Roboter-Tanz nennen", erklärt Cio. Schon als Kind habe er sich für die vielen verschiedenen Arten des Tanzens interessiert. "Ich finde das Spektrum so schön und auch von der Musik und es wäre schade, wenn man nicht die Möglichkeit hat, auf jede tanzen zu können", sagt er. "Am Ende ist das Gefühl das Wichtigste."

Der 24 Jahre alte Tänzer und Choreograf will sich nicht nur auf einen Tanzstil festlegen und entwickelt aus den verschiedensten Einflüssen etwas Eigenes. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Immer wieder Rückkehr nach Chemnitz

Für seinen Job ist Cio viel unterwegs, kehrt aber immer wieder nach Chemnitz zurück. "Viele Leute denken, man muss unbedingt in riesigen Städten leben, um Erfolg zu haben", sagt er. "Ich finde, dass du immer wieder zurückkommst zu deiner Familie und deinen Freunden, das ist das Wichtigste." Und da seine Eltern ebenfalls in Chemnitz leben, kommt ein Umzug für Cio aktuell nicht in Frage. Außerdem gebe es in Chemnitz die Ruhe, die man in großen Städten oft suchen würde.

Viele Leute denken, man muss unbedingt in riesigen Städten leben, um Erfolg zu haben. Ich finde, dass du immer wieder zurückkommst zu deiner Familie und deinen Freunden, das ist das Wichtigste. Sebastian Cio Choreograf und Tänzer

"Chemnitz ist eine Stadt, wo das Tanzen da ist", so Cio. "Chemnitz hat viele Facetten, von denen die Leute nichts wissen." Und auch Arbeit findet sich dort für ihn. Für das Musical "I do, I do" der Theater Chemnitz hat Cio die komplette Choreografie erstellt. "Sie wollten, dass das Musical ein bisschen lebendiger wird", erzählt Cio. "Die zwei Schauspieler waren keine Profitänzer, sondern Sänger. Das war eine sehr schöne Herausforderung und hat sehr viel Spaß gemacht."

Obwohl er für die Arbeit viel unterwegs ist, kehrt Cio oft und gern nach Chemnitz zurück, wo er weiterhin lebt. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Tour als Tanzlehrer durch ganz Asien