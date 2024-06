In die Tarifauseinandersetzung zwischen der City-Bahn Chemnitz und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist Bewegung gekommen. Das Bahnunternehmen hatte "die Aufnahme von Gesprächen zur Einführung der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich angeboten". Der ursprünglich angekündigte Streik am Mittwoch findet nicht statt - auch in den nächsten drei Wochen will die GDL nicht zu Streiks aufrufen. In knapp einem Monat wird erneut verhandelt, bestätigte die GDL MDR SACHSEN.