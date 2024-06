Am Donnerstag beginnen in Sachsen die Sommerferien, für den letzten Schultag am Mittwoch war der nunmehr 16. Ausstand der GDL angekündigt worden. Ein Gewerkschaftssprecher wollte sich auf Anfrage von MDR SACHSEN am Dienstagnachmittag zunächst nicht äußern, ob trotz des neuen Angebots noch gestreikt werden soll. Man werde erst am Mittwoch eine Stellungnahme abgeben, sagte er.