Mit der Ankündigungsfrist für den erneuten Streit - die GDL informierte die City-Bahn darüber am Wochenende - hält sich die Gewerkschaft an das Urteil des Landesarbeitsgerichtes Chemnitz, wonach Streiks, die den Schülerverkehr behindern, vier Tage vor Beginn angekündigt werden müssen. Am Mittwoch ist letzter Schultag vor den Sommerferien. Der jüngste Ausstand fand am Wochenende statt und endete Montagfrüh um 5 Uhr.