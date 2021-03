Zwei Stunden vor Spielbeginn an der Messe Chemnitz: Direkt am Eingang gab es zwei getrennte Wege. Einen für diejenigen, die schon einen Test am gleichen Tag an einer BeSafe-Teststelle gemacht hatten und einen für diejenigen, die sich vor Ort in der Messe testen lassen wollten. Beim Test vor Ort wurde zuerst nach der Installation der BeSafe-App gefragt. Mitarbeiter vor Ort standen für Fragen bereit. Auch eine Möglichkeit für Menschen ohne Smartphone war gegeben, bei der eine Registrierung vor Ort und ein Ausdruck des Testergebnisses von Mitarbeitern durchgeführt wurde. Ich stellte mich an der Schlange für den Schnelltest an.

Per E-Mail kam innerhalb weniger Minuten das Testergebnis. Dieses wurde automatisch in der BeSafe-App hinterlegt und ein 24-Countdown gestartet. So lange soll der Test gültig sein und den Eintritt in die teilnehmenden Einrichtungen ermöglichen.

Per E-Mail kam innerhalb weniger Minuten das Testergebnis. Dieses wurde automatisch in der BeSafe-App hinterlegt und ein 24-Countdown gestartet. So lange soll der Test gültig sein und den Eintritt in die teilnehmenden Einrichtungen ermöglichen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Nun liegt es an der Stadt Chemnitz den Testlauf auszuwerten. Ziel sei es Öffnungsperspektiven für Veranstaltungen, für Restaurants und für Handel, so Matthias Nowak, Pressesprecher der Stadt Chemnitz. Dass es zumindest mit einer begrenzten Personenzahl problemlos funktionieren kann, habe ich bei dem Probelauf in der Messe festgestellt. Nach der Auswertung könne die Stadt eine Empfehlung abgeben, so Nowak. "Und dann müssen wir schauen, was die Inzidenzen zulassen, was die rechtlichen Rahmenbedingungen nach Ostern zulassen, um eben so schnell wie möglich wieder in ein geöffnetes Leben in der Innenstadt oder bei Veranstaltungen zu kommen", sagte er.