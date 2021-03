Läden im Groß- und Einzelhandel sowie Betriebe körpernaher Dienstleistungen müssen damit ab Freitag wieder zumachen. Auch kulturelle Einrichtungen, darunter Museen, der Botanische Garten und der Tierpark, müssen wieder schließen. Der Einzelunterricht an Musikschulen sowie Sport auf Außensportanlagen ist damit ebenfalls wieder untersagt. Laut Stadtverwaltung tritt am Donnerstag eine neue Allgemeinverfügung in Kraft. Sie sieht ein Alkoholverbot in folgenden öffentlichen Bereichen vor:





Brückenstraße ab Theaterstraße

Kreuzungsbereich Brückenstraße/Straße der Nationen

Bahnhofstraße

Theaterstraße ab Falkeplatz bis Brückenstraße



Für die schärferen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen gilt ab Freitag die sächsische Corona-Schutzverordnung.