Das sagt die Friseurinnung Chemnitz Die Friseurinnung Chemnitz erklärt, dass der Aufwand für einen Friseurbuch sehr hoch sei. Die Möglichkeit ein Testzentrum zu besuchen, sei vor allem in kleinen Gemeinden nicht so einfach gegeben.



"Viele Kolleginnen und Kollegen haben schon im Februar eine Testerausbildung besucht und können nun nicht nur die Angestellten, sondern auch die Kunden testen. Die Test werden meist zum Einkaufspreis an den Kunden weitergegeben.

Alles in allem viel Aufwand, viel Bürokratie und oft Unverständnis bei allen Beteiligten. Gefühlt haben unsere Kollegen an den ersten Tagen mehr getestet und Unterschriften eingeholt als Haare geschnitten."



Das Formular für Selbsttests sieht die Innung sehr positiv. "Eine sehr gute Möglichkeit, um den Aufwand minimal zu halten und ein gewisses Grundvertrauen in die Ehrlichkeit der Bevölkerung muss man schon haben", so die Friseurinnung Chemnitz.