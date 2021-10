Ein Organisator der Corona-Protestdemonstrationen in Zwönitz ist am Dienstag zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Wie das Amtsgericht Aue-Bad Schlema mitteilte, muss er 1.500 Euro in 100 Tagessätzen zu je 15 Euro zahlen. Laut Gericht hatte der Mann zwei Demonstrationen im Februar und April 2021 nicht angemeldet. Dies sei ein Verstoß gegen das sächsische Versammlungsgesetz gewesen.