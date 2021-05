Wenn man in Foren liest oder manchem Alltagsgespräch zuhört, würde man meinen: Ja, sie haben in unserer Gesellschaft einen schlechten Stellenwert. Von "es sterben ja sowieso nur die Alten" bis "die wären ja sowieso bald gestorben" oder "wir alle müssen leiden, obwohl nur die Alten betroffen sind" ist hier alles dabei. Dabei wird auch gar nicht differenziert, wer eigentlich alles zur Risikogruppe gehört. Viele Covid-19-Tote wären eben nicht demnächst gestorben, sondern haben im Durchschnitt ganze zehn Lebensjahre verloren – also für viele die gesamte Schulzeit, wenn man das in Relation zu den Kindern setzt. Gar nicht gesehen wird, dass die Lebensphase Alter sehr divers ist.