Corona Hoher Krankenstand: Einschränkungen am Klinikum Chemnitz

Am Klinikum Chemnitz steigen derzeit die Zahlen der stationären Corona-Fälle. Gleichzeitig verzeichnet die Klinik einen hohen Krankenstand in fast allen Bereichen. Aus diesem Grund müsse der Betrieb in der kommenden Woche eingeschränkt werden. Das Klinikum appelliert an die Bevölkerung, die Corona-Lage nicht zu unterschätzen - und Maske zu tragen.