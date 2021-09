Die Stadt Chemnitz hat ihr Verfahren zur Testung von Kontaktpersonen bei Corona-Fällen in Kitas angepasst. Demnach sollen die Kinder zwei PCR-Tests innerhalb einer zehntägigen Beobachtungszeit in einem beauftragten Testzentrum, beim Arzt oder in einer Apotheke durchführen lassen. Das haben das Jugendamt und das Gesundheitsamt der Stadt Chemnitz gemeinsam beschlossen.