Sie und ihre Mitarbeiterinnen seien schon in der Praxis, bei Telefonaten und selbst in der Stadt darauf angesprochen worden. "Daraufhin haben wir entschieden, eine Strafanzeige bei der Polizei zu stellen." Die Anzeige sei dort eingegangen und werde bearbeitet. Weitere Informationen dazu habe sie noch nicht.

Der Präsident der sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendiek, sieht immer mehr ähnlich gelagerte Fälle. "Die Kolleginnen und Kollegen werden massiv bedrängt. Ihnen gehen per Brief, E-Mail oder per Social Media Beschuldigungen zu." Ihnen würden gefakte Strafanzeigen oder Mitteilungen zugestellt, dass sich das Land im Kriegsrecht befände. "Hier sehen wir, welche extremen Auswirkungen mittlerweile die Zerrissenheit in unserer Gesellschaft hat."