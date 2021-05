Im Corona-Impfzentrum in Chemnitz ist 17 Menschen versehentlich der falsche Impfstoff verabreicht worden. Wie die KVS am Sonnabend mitteilte, erhielten sie am vergangenen Dienstag eine Erstimpfung mit Astrazeneca statt mit Moderna. Wer die betroffenen Personen waren, habe man noch nicht genau herausgefunden. In dem Zeitfenster am vergangenen Dienstag seien 69 Menschen an der betreffenden Impfstrecke geimpft worden. Sie seien nun schriftlich informiert worden, sagte Vorstandsvorsitzender Klaus Heckemann.