In der Nacht zu Sonnabend hat die Polizei in Chemnitz eine verbotene Party aufgelöst. Ein Bürger hatte die Beamten auf die Feier in einer Industriebrache im Ortsteil Siegmar hingewiesen. Insgesamt 35 Menschen feierten zusammen - darunter 30 Personen ohne Nachweis über eine Impfung oder eine Genesung.