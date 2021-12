Den Weihnachtsmarkt mit den aktuell meisten Besuchern gibt es nur online. Trotzdem waren schon 1,5 Millionen Besucher bei leichtem Schneetreiben zu Besuch auf dem virtuellen Weihnachtsmarkt in Seiffen. Eine Erfolgsgeschichte, sagt Juliane Kröner, Geschäftsführender Vorstand der Drechslergenossenschaft Dregeno Seiffen eG. "Dafür, dass wir den virtuellen Weihnachtsmarkt nur zwei Monate am Netz haben, ist das eine wahnsinnig gute Zahl." Die Dregeno habe den begehbaren Markt bereits im vergangenen Jahr entwickelt. "In diesem Jahr sind zehn neue Aussteller dazugekommen. Jetzt sind es 40 Manufakturen." Viele der kleinen Hersteller seien glücklich über diesen Verkaufskanal. Juliane Kröner, Geschäftsführender Vorstand der Drechslergenossenschaft Dregeno Seiffen eG, ist zufrieden mit den 1,5 Millionen Besuchern des virtuellen Weihnachtsmarktes. Bildrechte: MDR SACHSENSPIEGEL

Das zeigt auch, dass die Leute ein großes Bedürfnis haben nach diesem Weihnachtsgefühl, nach den Lichtern und der Stimmung. Juliane Kröner Geschäftsführender Vorstand der Drechslergenossenschaft Dregeno Seiffen eG

Sich das nur virtuell abholen zu können, sei natürlich traurig. Aber es sei gut, dass es überhaupt etwas gebe. "Wir haben uns bei der Gestaltung an einem richtigen Weihnachtsmarkt orientiert. So ein virtueller Weihnachtsmarkt ist schön für die Stimmung oder dafür, etwas neues zu entdecken. Doch mit dem tatsächlichen Erlebnis, im Erzgebirge eine Lichterfahrt zu machen, ist das natürlich nicht zu vergleichen."

Klein aber fein: Dregeno holt begehrten Marketingpreis

Trotzdem hat Sylva-Michèle Sternkopf ein Regal in einer der virtuellen Hütte gemietet. Dort verkauft die Chefin einer Werbeagentur ihre Engel, die sie im Nebenerwerb gestaltet. Als Fachfrau hat sie aber noch einen anderen Blick auf den Online-Markt: "Ich finde, das ist eine richtig große Sache, weil es so etwas noch nie gab. Der Onlineweihnachtsmarkt der Dregeno hat ja nicht ohne Grund dieses Jahr den "German Brand Award" gewonnen, was wirklich der Ritterschlag im Marketing ist." Damit stünde man in einer Reihe mit den ganz großen deutschen Marken wie BMW und Douglas. Die Dregeno aus Seiffen hat hier eine echte Innovation geschaffen."

Pop-up-Store bringt Kreative und Kunden in Chemnitz zusammen

Einen anderen Weg haben neun Kreative in Chemnitz gewählt. Eigentlich wollten sie gemeinsam in einer Weihnachtsmarkt-Hütte ihre Waren anbieten. Das Angebot der Stadt, nach der Absage des Marktes kostenfrei bis Anfang Januar in ein leerstehendes Geschäft auf dem Chemnitzer Rosenhof zu ziehen, haben sie gern angenommen, sagt Sabrina Stopat, die einmal in der Woche die kreativen Geschenke für alle verkauft. "Es kommen sehr viele Leute, die von unserem Pop-up-Store in der Zeitung gelesen haben. Das ist sehr schön." Im Pop-up-Store präsentieren neun Kreative aus Chemnitz ihre Produkte zum Anfassen und Kaufen. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich