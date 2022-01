Nach Ende der Corona-Pandemie erwartet uns ein großes Reinemachen. In Sachsen hat es auch viel mit politischer Kultur zu tun. Es gibt viele Stellschrauben, an denen ernsthaft gedreht werden muss: zum Beispiel beim Schulsystem. Man spricht in den Schulen nicht über politische Themen, aber die Dinge müssen thematisiert werden. Die politische Bildung in Schulen muss viel stärker werden.



Außerdem müssen Dinge, die nicht in Ordnung sind, wie die Ablehnung unseres Rechtsstaates, auch kritisiert werden. Es gibt ein immenses Bedürfnis nach Harmonie. Man denkt, wenn man nur genug hinhört, gibt es wieder einen demokratischen Konsenz. Aber man weiß schon aus der Pädagogik, dass man nicht nur dem Lautesten die Aufmerksamkeit geben kann.