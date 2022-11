Nach den beiden Konzerten am Freitag und Sonnabend befassen sich der Chor, aber auch speziell Andreas Pabst mit dem Thema Weihnachten. Denn am 2. Advent lädt die Singakademie Chemnitz zu einem Weihnachtskonzert in die Markuskirche ein. Und Andreas Papst ist gedanklich schon wieder dabei, Noten aneinanderzureihen und Melodien zu ersinnen. "Als nächstes möchte ich eine Weihnachtskantate komponieren", verrät er. Noch steht der Chorleiter damit ganz am Anfang, hofft auf Förderung, aber bei einem ist er sich sicher: "Ich möchte auch dieses Werk mit der und für die Singakademie komponieren."