Schule und Kitas in Chemnitz wegen Corona-Infektionen geschlossen

Die hohen Infektionszahlen in Sachsen wirken sich auch auf die Schulen und Kitas aus. In Chemnitz wurde eine Schule komplett geschlossen, ebenso wie drei Kitas. In Zwickau ist eine Schule teilweise geschlossen worden.