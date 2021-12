Das Klinikum Chemnitz muss aufgrund der hohen Zahl von Corona-Patienten zurzeit planbare Behandlungen und Operationen absagen. Darunter seien auch problematischere Fälle, sagte der Ärztliche Direktor des Klinikums, Ralf Steinmeier. Er denke dabei insbesondere an Tumorpatienten, die eigentlich zeitnah operiert werden müssten, denen es aber noch so gut geht, dass sie aktuell keinen Notfall darstellen.

Niemand wolle, dass Operationen verschoben würden, aber es gebe momentan keine freien Kapazitäten. Die Verschiebung könne zu einer Verschlechterung des Zustands und der weiteren Prognose führen. "Daher raten wir aktuell reisefähigen Patienten, sich um eine Behandlung in weniger von Corona betroffenen Regionen zu kümmern, etwa in Norddeutschland", so Steinmeier. Das Klinikum versuche in diesen Fällen, die Patienten in andere Regionen zu vermitteln. Notfälle werden im Klinikum Chemnitz weiterhin behandelt.