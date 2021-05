Witt ist bekannt dafür, Missstände auch anzusprechen. So beklagt sie in der Corona-Krise zwar die Einschränkungen nicht generell, wünscht sich aber mehr Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger - insbesondere derjenigen, die sich mit konstruktiven Lösungen einbringen wollen.



Kati Witt ist als Betreiberin eines Fitnessstudios in Potsdam selbst von Corona-Maßnahmen betroffen. Nach ihren Angaben hätten viele ältere Menschen seit Monaten keine Gelegenheit, bei ihr und in anderen Fitnessstudios zu trainieren, sich fit zu halten und etwas für ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit zu tun.

Medienprofi Kati Witt weiß, sich und ihren sozialen Anliegen in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit zu verschaffen. Bildrechte: dpa