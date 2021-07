Was ist queer, was CSD? Das Englische Wort "queer" (ausgesprochen: kwier) gilt als Sammelbegriff für Schwule, Lesben, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen.

Der Christopher Street Day, kurz CSD, erinnert an einen größeren Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten in New York im Juni 1968 gegen die Polizeiwillkür. Damals kam es häufig zu gewalttätigen Razzien der Polizei in Schwulenkneipen.