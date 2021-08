Es ist ein aktueller Blick in die Ateliers und gibt einen guten Überblick über die Chemnitzer Kunstszene. Elenor Reinartz Kuratorin der "Cunsthalle"

Marco Henkel vom Kombinat Lump vertritt mit seinem Verein vor allem junge Künstlerinnen und Künstler. Elf von ihnen sind mit Werken in der "Cunsthalle" vertreten. "Die Künstlerinnen und Künstler sind begeistert und glücklich, hier ausstellen zu dürfen", sagt Henkel. Er erhofft sich auch einen Vernetzungseffekt mit den anderen Galerien und Kunstvereinen. "Es gibt ja schon lange die Diskussion in der Szene, dass der Nachwuchs fehlt", so Henkel. "Nun hängen sie hier alle auf einer Ebene und kommen in Kontakt."

Gerade in Richtung Kulturhauptstadt müssen wir uns als Chemnitzer erlauben, neue Dinge auszuprobieren. Marco Henkel Kombinat Lump

An dieser Wand befinden sich nur Werke von Künstlerinnen des Kombinat Lump. Marco Henkel bietet dazu am Wochenende Führungen an. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Auch Dagmar Zemke vom Verein Kunst für Chemnitz freut sich über die Aktion. Sieben Künstler und Künstlerinnen ihres Vereins sind in der "Cunsthalle" dabei, darunter sie selbst. "Wir haben eine kleine Dachgeschossgalerie und hier in der Stadthalle ist Platz auch größere Arbeiten im Zentrum der Stadt auszustellen", so Zemke.

Hemmschwellen abbauen

Sie hofft, dass so auch Menschen erreicht werden können, die bisher keine der kleinen Galerien besucht haben. "Vielleicht ist die Hemmschwelle hier nicht so groß und wenn es ihnen gefällt, kommen sie vielleicht auch einmal in unsere Galerie", sagt sie.

Das Werk "Engel und Apokalypse" hat Dagmar Zemke gemeinsam mit Gregor Kozik geschaffen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Die "Cunsthalle" soll der Kunstszene nach der harten Corona-Zeit einen Schub verpassen, so der Chef der C3-Veranstaltungsgesellschaft, die die Stadthalle betreibt, Ralf Schulze. "Im Rahmen der Förderung durch die Bundesstiftung Kultur haben wir überlegt, was können wir auch machen für die Bildenden Künstler, die Maler, die Bildhauer in Chemnitz, die ja auch in den letzten Monaten durch den Lockdown extrem zu leiden hatten", sagt er. Für ihn sei es spannend zu sehen, was im Laufe dieser Woche passiert. "Tauschen sich die Vereine und Galerien aus? Und entsteht daraus vielleicht eine neue Idee, die man auch in den Prozess der Kulturhauptstadt mit hineinbringen kann?", so Schulze.

Öffnungszeiten "Cunsthalle" 28. August bis 5. September



Montag bis Freitag 15 bis 19 Uhr

Samstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr