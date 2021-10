In Frankenberg im Landkreis Mittelsachsen ist die Feuerwehr in der Nacht zu einem Wohnhausbrand ausgerückt. Nach MDR-Reporterinformationen stand gegen 3:30 Uhr der Dachstuhl eines mehrstöckigen Gebäudes auf der Amalienstraße in Flammen. Nach Polizeiangaben ist die Brandursache ungeklärt und ein Brandursachenermittler muss zum Einsatz kommen. Ersten Angaben zu Folge wurden vier Personen verletzt.