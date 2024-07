Die Staatsanwaltschaft Chemnitz prüft nach Angaben der Polizei, ob ein Verfahren gegen einen Mann eingeleitet wird, der in einem Video zu sehen ist. In diesem Video äußerte der Mann die Aufforderung, Politiker standrechtlich zu erschießen. Bei der Demonstration am Karl-Marx-Kopf hatten sich rund 250 Menschen eingefunden, darunter auch Vertreter der rechtsextremistischen Kleinstpartei Freie Sachsen.