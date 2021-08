Unter dem Motto "Nazis nicht in Ruhe lassen - Wir klingeln euch raus!" haben am Sonnabend in Chemnitz rund 300 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Anlass war der Jahrestag der rechtsextremen Ausschreitungen, die 2018 deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt hatten. Die Veranstaltung wurde vom Bündnis "Chemnitz nazifrei" angemeldet und sollte laut dessen Homepage an "bedeutsamen Stationen der neonazistischen Szene" in der Stadt vorbeiführen.