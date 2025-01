Chemnitz: Demonstrationen zur Eröffnungsfeier der Kulturhauptstadt geplant

Die "stille Mitte" stand im Fokus der Chemnitzer Kulturhauptstadtbewerbung. Grund für die Themenwahl waren rechtsextreme Ausschreitungen im Jahr 2018. Sie prägen bis heute das negative Image von Chemnitz als rechter Stadt. Um dieses Bild zu ändern, wollte man möglichst viele Chemnitzerinnen und Chemnitzer ansprechen und aktivieren, selbst am Programm, am Leben in ihrer Stadt mitzuwirken. So soll deutlich werden, wer in Chemnitz in der Mehrheit ist.