Aus Protest gegen die deutsche und europäische Agrarpolitik haben Bauern am Dienstagabend in Sachsen an mehreren Autobahnbrücken den Verkehr blockiert. In Chemnitz, Bautzen und Grimma hätten sich rund 500 Personen mit etwa 300 Traktoren beteiligt, teilte der Verein "Land schafft Verbindung Sachsen" mit, der die Demonstration koordinierte. Die Protestierenden hätten eine Rettungsgasse gebildet. Zudem habe die Polizei die Bereiche abgesperrt.