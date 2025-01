Während zeitgleich ab 14 Uhr auf verschiedenen Bühnen in der Chemnitzer Innenstadt die Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres gefeiert wird, haben sich gegenüber auf der Brückenstraße/Straße der Nationen etwa rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Kundgebung der rechtsextremistischen Kleinstpartei "Freie Sachsen" versammelt. Am Moritzhof standen gut zwei Dutzend Teilnehmer des sogenannten Bündnisses "Chemnitz steht auf", das auch an Montagabenden in Chemnitz demonstriert.