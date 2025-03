Doch die Gruppe rund um Seidel macht noch viele andere Dinge. So werden Bäume gepflanzt, Gespräche mit städtischen Politikern geführt oder das grüne Klassenzimmer der Schule, das Sitzplätze für den Unterricht an der frischen Luft bietet, erneuert. "Wir wollen auch einen Zebrastreifen an der Schule", sagt Damon-Joel. "Weil es viele Autos gibt und viele von den Grundschülern unbegleitet kommen."

Er engagiert sich in der Gruppe, weil er etwas bewegen will, vor allem an seiner Schule. Deswegen sind für ihn die Politikergespräche auch am interessantesten. "Da kann ich direkt meine Fragen stellen", sagt er. Für Mira sind es die Müllsammelaktionen, die ihr am meisten Spaß machen. "Ich tue gern etwas Gutes", sagt sie. Die Ausrichtung der Projekte ändert sich laut Seidel je nach Gruppenzusammensetzung.