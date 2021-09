Das Deutsch-Polnische Jugendforum findet erstmals in Chemnitz statt. Bildrechte: imago/epd

In Chemnitz treffen sich ab Montag junge Deutsche und Polen beim Deutsch‑Polnischen Jugendforums "Europe calling – your voice, your future!". Bei dem fünftägigen Austausch diskutieren 32 junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer über ihre Sicht auf die Zukunft Europas, ihre Vorstellungen von den Herausforderungen, vor denen die Gesellschaften stehen und die Rolle Europas bei der Lösung der aktuellen. Das Forum wird gemeinsam vom Deutsch‑Polnischen Jugendwerk, der Europäischen Akademie Otzenhausen und dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung organisiert, heißt es auf der Homepage des Ministeriums.

Chemnitz ist als Ort des Treffens gewählt worden, weil sich am 8. und 9. September die Europaministerinnen und Europaminister zu ihre 87. Konferenz in der Stadt treffen. Bereits am Dienstag stellt sich die sächsische Europaministerin Katja Meier den Fragen der Jugendlichen.

Deutsch-Polnisches Jugendwerk - Das Deutsch-Polnische Jugendwerk wurde 1991 auf Anregung des damaligen deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl und dessen polnischen Kollegen Tadeusz Mazowiecki gegründet.

- Im Vertragstext heißt es: "Das Deutsch-Polnische Jugendwerk hat die Aufgabe, das gegenseitige Kennenlernen, das gegenseitige Verstehen und das enge Zusammenwirken der Jugend Deutschlands und Polens in jeder Weise zu fördern."

- Das Jugendwerk hat den Status einer internationalen Organisation. Es hat ein Büro in Potsdam und in Warschau. An beiden Standorten arbeiten deutsch-polnische Teams.

- Seit Bestehen des Jugendwerks wurden etwa 80.000 Projekte durchgeführt, an denen mehr als drei Millionen junge Menschen aus beiden Ländern teilgenommen haben. Quelle: Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Magdalena Zatylna vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk betreut die Jugendlichen in Chemnitz. "Am Beginn werden sich die Jugendlichen erst einmal kennenlernen und versuchen, die Sprechbarrieren etwas abzubauen. Dafür haben wir Kurse wie "Versuche es auf Polnisch oder Deutsch" im Programm." Damit sei die Grundlage für einen Austausch über politische und andere Themen gelegt. "Danach haben wir verschiedene Workshops geplant. Schwerpunkt werden Medienworkshops sein, deren Inhalte von den Jugendlichen selbst festgelegt werden", sagt sie MDR SACHSEN.

Jugendliche sind auf den Austausch gespannt

Die 19 Jahre alte Vanda Martinic, die sich in ihrer niedersächsischen Heimatstadt Westerstede auch im Jugendbeirat engagiert, ist in Chemnitz am internationalen Austausch zwischen Deutschland und Polen interessiert. "Ich verspreche mir, dass wir uns besser kennenlernen werden und ich vielleicht auch neue Freunde finden kann. Und natürlich hoffe ich, dass wir den Politikern unsere Anliegen gemeinsam besser vorbringen können."

Jugendliche in Europa zu sein, ist natürlich ein Riesenthema. Vanda Martinic

Die Ergebnisse der Medienworkshops präsentieren die Jugendlichen am Ende des Forums den Politikerinnen und Politikern, die an der Chemnitzer Konferenz der Europaministerinnen und Europaminister teilnehmen, am Donnerstag.