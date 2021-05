Knapp 200 Menschen sind am Sonnabend zur traditionelle Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Chemnitz gekommen. Daniel Herold, der Verdi-Geschäftsführer des Bezirks Sachsen West-Ost-Süd, erinnerte in seiner Ansprache daran, dass in der aktuellen Situation die Solidarität ein wichtiges Thema im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen und Löhne sei. Kritik richtete er an die Kirchen und die Politik. Auf den kürzlich gescheiterten Flächentarifvertrag für Pflegekräfte bezogen, sagte Herold: "Die katholische Kirche hat verhindert, dass die Pflegekräfte angemessen bezahlt werden." Auch die Parteien hätten an Glaubwürdigkeit verloren. "Klatschen allein reicht eben nicht", sagte er.