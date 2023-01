Profitieren sollen auch Lernende und Lehrkräfte, so Dulig. Zu den Vorhaben zählt beispielsweise, bis 2025 alle bisher nicht ausreichend versorgten Schulen mit Gigabit-fähigem Breitband auszurüsten. Außerdem sollen bis 2024 alle Lehrerinnen und Lehrer an Sachsens Schulen mobile Endgeräte erhalten, sagte der Wirtschaftsminister. Eine weitere konkrete Maßnahme: 36.700 Schulräume sollen mit einem Wlan-Zugang ausgestattet werden.

Auch in der Justiz soll die Digitalisierung weiter voranschreiten. Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) zog in Chemnitz zunächst eine positive Bilanz. Mehr als 1.500 Beschäftigte an 28 Gerichten arbeiten Meier zufolge bereits mit der elektronischen Verfahrensakte. Das Ziel: Bis zum 1. Januar 2026 sollen im Freistaat alle Gerichte und Staatsanwaltschaften ihre Verfahren in digitalen Akten bearbeiten. Für Bürgerinnen und Bürger heißt das zum Beispiel, Anträge können von zu Hause gestellt werden. Auch Videoverhandlungen sollen zum Standard gehören, so Meier. Dazu seien noch 300 Gerichtssäle mit Videotechnik auszustatten.