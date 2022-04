Einer der vier Ringe: DKW Jørgen Skafte Rasmussen gründete 1906 in Zschopau eine Firma zur Herstellung von Teilen für Textilmaschinen. Durch die kriegsbedingte Verknappung von Treibstoff baute er ab 1917 einen "Dampfkraftwagen" - den ersten DKW. 1919 wurde daraus "Das kleine Wunder" für einen Zweitakt-Hilfsmotor für Fahrräder.



Als "Motorenwerke Rasmussen" stellte die Firma ab 1921 Motorräder aus eigener Produktion her. Bis 1928 stieg das Unternehmen mit einer Produktion von mehr als 100.000 Maschinen zum weltweit größten Motorradhersteller auf. Im gleichen Jahr lief mit dem Typ P das erste DKW-Automobil vom Band.



Die Weltwirtschaftskrise brachte das Werk in Schieflage, sodass es 1932 Teil der Auto Union AG wurde. Die vier Ringe des Logos standen für die vier Marken Audi, DKW, Horch und Wanderer. Nach dem 2. Weltkrieg wurden in Zschopau bis 2008 weiter Motorräder gebaut, zuerst als DKW, später unter dem Namen MZ. In Ingolstadt endete die DKW-Motorradproduktion bereits 1958. Quelle: DKW Motorrad Post