Dokfilm "Der Entschluss": Chemnitzer Filmnächte zeigen Geschichte der letzten Mauerflüchtlinge

"Was geschah danach?"

Welche Auswirkungen der Entschluss für die Familie hatte, das erzählen Thomas Beckmann und Nancy Brandt in ihrem Dokumentarfilm. "Uns hat auch wirklich interessiert, was macht das mit einem, wenn man so eine Flucht plant", sagt Regisseurin Brandt. "Was passiert danach eigentlich? Wie bei diesen Happy Endings im Film: was passiert danach eigentlich? Daraus entstand die Filmidee."

Peggy Spitzner war sieben Jahre alt als sie mit ihrem Vater in den Westen floh. Bildrechte: Nancy Brandt Film

Schwere Zeit für Tochter Peggy

Die Flucht war vor allem für die damals siebenjährige Tochter Peggy ein einschneidendes Erlebnis. Zuerst ging es in ein Aufnahmewohnheim, dann in eine Wohnung. Wenige Monate später, als sie sich gerade eingewöhnt hatte, fiel die Mauer – und die Familie konnte zurück in ihre Heimat – eine verwirrende Zeit, erinnert sich auch ihre Mutter Ingrid. "Wieder die Freunde verlieren, das war natürlich für Peggy hart. Das muss man schon sagen, das war eine ganz schöne Anspannung." Peggy wehrte sich: "Wieder in eine unbekannte Umgebung, wieder alles zurücklassen – das wollte ich nicht."

Der Entschluss verändert alles

Was bedeutet es, für die Freiheit das eigene und das Leben anderer aufs Spiel zu setzen und alles andere hinter sich zu lassen? In langen, persönlichen Gesprächen suchen die Filmemacher nach Antworten, dabei kommen viele schmerzhafte Wahrheiten ans Licht. "Es war allen bewusst, was wir machen wollen", erklärt Brandt. "Wir hatten lange Gespräche davor, gerade auch mit Peggy – wir waren danach alle fix und fertig. Weil das so ein intensiver Austausch war und auch Peggy, glaube ich, noch nie so intensiv über die Flucht gesprochen hat."

Wir sind Peggy, aber vor allem natürlich auch Ingrid, total dankbar dafür, dass sie sich uns so geöffnet haben. Nancy Brandt Regisseurin "Der Entschluss"

Flüchtlinge damals und heute

Mit ihrem Film wollen Brandt und Beckmann auch Parallelen zur Gegenwart zu ziehen. Wie würde man sich als Zuschauer in einer solchen Situation entscheiden? "Es geht uns darum zu zeigen, dass hier vor etwas mehr als 30 Jahren auch Menschen geflohen sind und dass das noch gar nicht so lange her ist. So entwickelt man da vielleicht auch mehr Verständnis für die Leute, die jetzt auf der Flucht sind und hier landen."

Kinotour im Herbst

2019 gedreht, sollte "Der Entschluss" eigentlich bereits 2020 Premiere feiern. Doch dann kam Corona. Jetzt ist kann die Premiere stattfinden. Im Anschluss an die Uraufführung bei den Chemnitzer Filmnächten gehen die Filmemacher auf eine Kinotour. Im Herbst ist "Der Entschluss" dann auch im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig zu sehen.