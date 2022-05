Von Leipzig, Dresden und Chemnitz über Zwickau bis hin in die kleinen Orte Löbau, Ostro und Hartenstein - überall trifft sich LaFleur mit Kulturschaffenden und lässt sich in dem 90-minütigen Film ihre Sicht auf Sachsen erzählen. "Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit Sachsen auseinandergesetzt", erzählt die gebürtige Belgierin. "Ich habe hier so viele tolle und engagierte Menschen kennengelernt." Bewusst werden in dem Film auch eher ländliche Regionen gezeigt.