Rassistische Beleidigungen, körperliche Angriffe auf Personen, die als migrantisch oder antifaschistisch angesehen werden, werden anschaulich und im Detail von den Betroffenen selbst geschildert. "Uns haben in der medialen Aufarbeitung der Ereignisse von 2018 die Stimmen der Betroffenen gefehlt", erklärt Alina Ost vom Filmkombinat, warum ihr Team den Film gedreht hat. Außerdem solle darauf aufmerksam gemacht werden, dass die rechten Strukturen schon seit langer Zeit und auch weiterhin in der Stadt bestehen. Der Film wird ab dem 18. März auch online frei verfügbar sein, erzählt Ost. Sie rechne auch mit überregionaler Aufmerksamkeit.

Die Besucherinnen und Besucher der Filmpremiere am Sonnabend zeigen sich beeindruckt von den verschiedenen Perspektiven, die der Film zeigt. "Ich fand den Film sehr informativ und wichtig", sagt eine junge Frau. Nicht alle können ihre Eindrücke sofort in Worte fassen. "Ich muss das erstmal verarbeiten", sagt ein junger Mann. Eine junge Frau sagt, dass ihr der Film eigentlich zu spät kommt. "Aber es ist gut, dass die migrantische Perspektive zu 2018 nachgeholt wird", sagt sie.

Die Filmemacher haben versucht verschiedene Standpunkte einzufangen. So wurden auch Menschen interviewt, die sich bei der autonomen Antifa verorten. Sie beschreiben in dem Film die rechten Strukturen in der Stadt. Bildrechte: MDR/Filmkombinat Chemnitz

Die Dokumentation soll den Finger in die Wunde legen und konzentriert sich daher nicht darauf, was sich in den letzten Jahren bereits in Chemnitz getan hat. "Es hat sich in den letzten Jahren schon vieles zum Positiven gewandelt", sagt Ost. "Aber die Realität zeigt, dass es noch nicht reicht." Einen Film, der diese positiven Entwicklungen zeigt, würde Ost toll finden, doch das Filmkombinat plane ihn nicht.