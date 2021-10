Nach einjähriger Zwangspause werden am Sonntag am Stausee Rabenstein in Chemnitz wieder hunderte Drachen in den Himmel steigen. Der Veranstalter, die Eissport und Freizeit GmbH, zu der auch der Stausee gehört, lädt Familien zum 23. Chemnitzer Drachenfest ein. Wie der Veranstalter mitteilt, sind der Besuch des Festes und das Parken kostenlos.