Die freiwilligen Feuerwehren aus Mittelbach und Rabenstein waren mit zwei Löschfahrzeugen zum Stausee gekommen. Wichtiger noch: Sie hatten ihren Nachwuchs dabei, der den anderen Kindern zeigte, wie schwer es ist, mit einem Wasserstrahl zu zielen und was alles auf einem Feuerwehrfahrzeug mitgenommen wird. Hauptfeuerwehrmann Jan Delius aus Mittelbach sieht den "feuchtfröhlichen" Einsatz auch als Werbung für die Feuerwehr. "Neben dem Spaß, den hier alle haben, steht natürlich auch dahinter, dass wir den potentiellen Nachwuchs für die Arbeit bei der Feuerwehr interessieren wollen." An Interesse für die Fohrführungen und Mitmachangebote der Feuerwehr mangelte es am Sonntag nicht.

Still ruht der See... Die Modellsegelbote hatten mit der Flaute trotzdem keine Probleme. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Dort, wo sich im Sommer die Badegäste abkühlen, war an diesem Tag genügend Platz für Windjammer und Rennbote en miniature. Die Modellbote gehören schon seit Jahren zu den Anziehungspunkten des Drachenfestes. Und den kleinen Seglern macht - dank Hilfsmotor - auch die Flaute am Stausee nichts aus.

Am Mittag kam dann doch noch ein wenig mehr Wind auf. Das Warten hatte ein Ende und der Himmel über Rabenstein hing zeitweise voller Drachen. Eine junge Familie mühte sich mit ihrem Sohn, um den Drachen in die Luft zu bringen. "Wir genießen das Drachenfest. Man kann noch mal draußen sein, bevor das schlechte Herbstwetter kommt." So wie ihnen ginge es sicher den meisten hier. "Im vergangenen Jahr haben solche Aktivitäten einfach gefehlt." Ein kleiner Trost: In einem Jahr wird es wieder ein Drachenfest in Rabenstein geben. Petrus sollte sich den Tag jetzt schon im Kalender mit "windig" markieren.