Deutlich weniger Badegäste als im Vorjahr haben in dieser Freibadsaison bislang die sächsischen Freibäder besucht. Das ergaben Anfragen bei verschiedenen Bäder-Betreibern. Besonders drastisch war der Rückgang der Besucherzahlen in Plauen: Dort wurden in den beiden Freibädern bislang nur etwas mehr als halb so viele Besucher gezählt wie im Vorjahr. Bis zum 9. Juli kamen 10.040 Badegäste, 2023: waren es 18.985. Das teilte die Bäder Plauen GmbH mit.